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عاجل.. أول تعليق من وزارة الزراعة عن وجود بطيخ فاسد بالأسواق

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
محمد عصام
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن البطيخ المصري صحي وآمن وأنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود بطيخ فاسد بالاسواق

ووفقا لتقرير تلقاه" القصير" من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أنه تم أخذ 57 عينه عشوائية لثمار البطيخ من 17 سوق رئيسية وفرعية في 11 محافظة هي القاهرة (سوق العبور)، الجيزة (سوق 6 أكتوبر) المنوفية –البحيرة – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – المنيا – بنى سويف – الإسكندرية)  بالإضافة الى سحب عينات من بعض الباعة الجائلين وذلك لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات الميكروبية بالبطيخ في المعمل المركزي للمبيدات ومعمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابعين لمركز البحوث الزراعية.

واكد القصير ان نتائج تحليل هذه العينات لم يكتشف وجود اى متبقيات للمبيدات او الملوثات الميكروبية بها وأن جميع عينات البطيخ جاءت سليمة وصالحة للاستهلاك الادامي 

وأضاف أن مصر تُطبق برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات للمحاصيل الزراعية مشيرا إلى المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة جيدة في جميع الأسواق العالمية ويزداد عليها الطلب من كل الدول لأنها تخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل معامل الوزارة المعتمدة دوليا ، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية سواء للسوق المحلي أو التصدير.

وزير الزراعة يناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين،

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وزارة الزراعة فحص البطيخ بواقى المبيدات البطيخ الملوث

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