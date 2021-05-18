موسيماني يعقد جلسة مع عبدالحفيظ على هامش مران الأهلي

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة قبل مواجهة الفريق أمام صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل.





وحرص الثنائي عبد الحفيظ وموسيماني على الحديث في كافة الأمور الإدارية الخاصة بالفريق قبل مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وخاض الأهلى مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في بداية المران للتأكيد على العديد من الأمور الفنية، وضرورة طي صفحة مباراة الذهاب للتركيز في مباراة العودة.





وأكد المدير الفني أن نتيجة مباراة الذهاب لا تعني أن الفريق ضمن التأهل، وأن مواجهة العودة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.



