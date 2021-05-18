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سفير مصر بجنوب إفريقيا يحضر مران الأهلي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا.

 

وتابع السفير مران الفريق، الذي اشتمل على تدريبات استشفائية،  للتخلص من حالة الإجهاد العضلي والذهني بعد رحلة السفر من القاهرة لجنوب إفريقيا، التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة.

 

وكان السفير المصري قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من مطار القاهرة وحتى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، وحرص اليوم على حضور  مران الفريق الأول في جنوب إفريقيا.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين دور رد، في مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت بالقاهرة السبت الماضي، ويسعى إلى حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من بريتوريا.

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