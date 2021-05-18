إنقاذ 13 صيادا بعد اشتعال النيران في مركب صيد

اشتعلت النيران اليوم الثلاثاء بمركب صيد تسمي الفيروز بمنطقة حماطة جنوب البحر الأحمر وتم انقاذ 13 صياد علي متنه حيث كان المركب في رحلة صيد جنوب البحر الأحمر.



كان ورد بلاغ الاجهزة الامنية المختصة يفيد اشتعال النيران بمركب صيد تسمي الفيروز بمنطقة حماطة وتبين أن مركب صيد اخري كانت قريبة من المركب المحترق وقاموا بمساعدة من علي متنه وهم 13 صياد وتم انقاذهم جميعا.



فيما أكد شهود عيان أن جميع من علي متن المركب بخير وأن جميعهم تم انقاذهم وجاري اخراجهم علي البر بالقرب من منطقة حماطة جنوب البحر الاحمر