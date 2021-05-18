محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمركز طب أسرة العرب



خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل فى عدد من المراكز الصحية بالمحافظة، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتفقد سير العمل داخل مركز طب أسرة العرب،



وتفقد محافظ بورسعيد سير العمل بجميع أقسام المركز، مشيدا بانتظام العمل داخل المركز وجهود الأطقم الطبية واطقم التمريض، وتقديم أفضل رعاية طبية وصحية للمرضى، لافتا أن التأمين الصحى الشامل ساهم فى إحداث طفرة فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث شهد مركز طب أسرة العرب بداية تطبيق المنظومة الطبية وفق أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية، وأطقم أطباء مدربين على أعلى مستوى.



وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين وسؤالهم عن مستوى رضاهم حول الرعاية والخدمة الطبية المقدمة، وقد أشاد المواطنين بالجهود المبذولة من أطقم الأطباء والتمريض داخل المركز وسرعة تلقى الخدمة العلاجية خاصة فى المرحلة الحالية التى تشهد فيروس كورونا المستجد.

[١٨‏٥ ١٥:٠٧] محمد عامر: السكرتير العام يتابع آليات تحسين الخدمات المميكنة بجميع المراكز التكنولوجية.



فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة التطورات الجارية فى مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن بما يتواكب مع المشروعات الحديثة بالمحافظة، عقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة اجتماعا، اليوم الثلاثاء، بحضور المهندسة شيماء جودة مديرة إدارة التحول الرقمى ونظم المعلومات، ومشرفى المراكز التكنولوجية بالأحياء، لمناقشة الية تطبيق تحسين الخدمات المميكنة المقدمة بجميع المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والاحياء ومدينة بورفؤاد.



وتابع السكرتير العام تطوير مستوى الأداء فى جميع المعاملات التى يقدمها المركز التكنولوجى والمعاملات التى تقدم من خلال بوابة خدمات المحليات، وذلك تماشيا مع ميكنة كافة المؤسسات والمجالات بمحافظة بورسعيد فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمى الجديدة ببورسعيد.