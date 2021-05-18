الأزهري يثمن مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة





ثمن الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.





وأكد الازهري في بيان له اليوم الثلاثاء، على الدور الكبير الذي تقوم به مصر بقياداتها ومؤسساتها لحماية الشعب الفسطيني إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية.



وأكد الازهري أن الأقصى في قلوبنا، والقدس الشريف في قلوبنا، وسيظل حيا في قلوبنا حتى يعود الحق المسلوب إلى أهله من يد الإرهاب والوحشية والإجرام.



ودعا الدكتور أسامة الأزهري في ختام بيانه ": اللهم احفظ المسجد الأقصى، والقدس الشريف، وفلسطين وشعبها، وعجل برفع الكرب، واقصم جبروت إسرائيل وإرهابها.



