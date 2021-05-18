محافظ بورسعيد يعلن التوسع في مراكز تلقى لقاح كورونا





عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة تطورات الوضع الصحى والوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والاسعاف والطب الوقائى.



و استمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة وهيئة الرعاية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية، وكذا استعرض جهود تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه قد تم التوسع في عدد مراكز تلقى اللقاح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـمركزين وهما (مستشفى النصر - ووحده صحه المسنين ) وتم زيادة (٣ ) مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهى ( بنك الدم - مركز طبي اول بورفواد _ ومركز الارشاد الوراثى) ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ( ٥ مراكز ) بالإضافة إلي فرق متنقلة واضاف بان الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير علي المواطنين



وأشاد محافظ بورسعيد بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات وكذلك حالات العزل المنزلي





ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل وتكثيف جهود الفرق الطبية.