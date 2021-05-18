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بنها يهزم البلاستيك بثلاثية في دورى القسم الثالث

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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حقق فريق نادى بنها فوزا هاما وغاليا على فريق البلاستيك بثلاثة أهداف مقابل لاشئ على ملعب بنها بميت راضى فى الجولة الثامنة والعشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

وخاض بنها المباراة بتشكيل ضم، احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى ووليام وعماد الصواف ومحمد رضا امبولا

وخاض البلاستيك المباراة بالتشكيل مكون من،احمد حمدى ومحمد ايمن ومحمد جمال واحمد السيد وأسامة مصطفى ومحمود عويس وامير رجب ومعاذ فتحى ومحمد عياد ومحمود الصغير وأحمد عبد الرؤوف .

واحرز أهداف بنها محمد رضا امبولا وعماد الصواف ومصطفى ضاحى فى الشوط الأول .

وأضاع معاذ فتحى ضربة جزاء للبلاستيك فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى .

وادار اللقاء وائل فرحان حكم ساحة وعاونه كلا من سامح شعبان ومحمد الغزالى من منطقة الاسماعيلية .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٥٧نقطة وتوقف رصيد البلاستيك عند ٥٠ نقطة.

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