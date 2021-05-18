موسيماني قبل موقعة صن داونز: لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الفريق حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في جولة الذهاب بالقاهرة، ولكنه لم يحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن هناك شوطا ثانيا بين الفريقين يوم السبت المقبل.





وقال موسيماني: إذا تحدث معي أحد قبل مباراة صن داونز الأولى في القاهرة وسألني هل الفوز بهدف أو اثنين نتيجة جيدة سيكون ردي نعم ستكون جيدة. الفوز مهم بشكل عام ولكن لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والفوز بهدفين لم يحسم تأهلنا.





وأضاف المدير الفني للأهلي: تحدثت مع اللاعبين اليوم في أول مقابلة جمعتنا، بعد مباراة الذهاب وهنأتهم على الفوز، وقلت لهم إننا حققنا الفوز في شوط واحد، ولكن هناك شوط ثان، وركزت على الجوانب الإيجابية في بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة.





وأكد موسيماني أن مواجهة صن داونز ستكون صعبة بلا شك على الفريقين، وأول مباراة للأهلي أمام صن داونز خسر هنا في بريتوريا، وفي المرة الثانية حقق التعادل، وأتمنى أن يكون الفوز حليفنا في المواجهة المقبلة.





واوضح المدير الفني أن الأهلي واجه الزمالك في الدوري ثم خاض لقاء الذهاب أمام صن داونز ويستعد حاليا لمباراة العودة ومن بعدها مواجهة نهضة بركان على كأس السوبر، وجميعها مواجهات غاية في القوة، وهذه هي سمة الفرق الكبيرة، فعندما تلعب في فريق بحجم الأهلي فلا بد أن تكون جاهزا دائما للمنافسة وسط ضغوط ومباريات متنوعة ما بين المحلية والقارية ومن قبلها كأس العالم للأندية.





وشدد موسيماني على أن هناك إصابات في صفوف الفريق حاليا، ولكن الأهلي قادر على تجاوزها، وعندما تلعب في 3 بطولات مختلفة من المؤكد أن يكون هناك إصابات في ظل توالي المباريات.





وقال موسيماني: أشعر بحالة من السعادة لأنني موجود في بيتي جنوب إفريقيا، ولكن الآن أنا مع الأهلي وأعيش حالة من التركيز مع الفريق، فأنا متواجد في عملي ولم أذهب لزيارة أسرتي، لأن تركيزي الكامل مع الفريق.





واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته مؤكدا أن جماهير الأهلي كبيرة وتعي تماما ما يتعرض له الفريق نتيجة ضغط المباريات، وحالة الإرهاق التي يعاني منها الفريق تضع مسئولية كبيرة على اللاعبين، خاصة أننا حققنا ميدالية برونزية في بطولة العالم، وأمامنا مواجهة في غاية الأهمية أمام فريق صن داونز ثم مباراة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقية، ولكن تركيزنا الآن في مباراة صن داونز.



