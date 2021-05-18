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٢٦٤٤٩ إجمالي الوحدات في ٨ مشروعات لإسكان العشوائيات بالقاهرة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن إجمالي الوحدات السكنية في المشروعات التي تم تنفيذها في تطوير العشوائيات، بلغ ٢٦٤٤٩ وحدة.



وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروعات التي تم تنفيذها، تشمل:(الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1).



ولفت إلى أنه في ضوء هذه المشروعات، تم تسكين 13524 أسرة في مشروعات (الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر).


كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات (الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2)، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.



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