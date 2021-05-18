٢٦٤٤٩ إجمالي الوحدات في ٨ مشروعات لإسكان العشوائيات بالقاهرة

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٢٦٤٤٩ إجمالي الوحدات في ٨ مشروعات لإسكان العشوائيات بالقاهرة
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:24 م
إسماعيل منطاوي
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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن إجمالي الوحدات السكنية في المشروعات التي تم تنفيذها في تطوير العشوائيات، بلغ ٢٦٤٤٩ وحدة.
وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروعات التي تم تنفيذها، تشمل:(الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1).
ولفت إلى أنه في ضوء هذه المشروعات، تم تسكين 13524 أسرة في مشروعات (الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر).
كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات (الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2)، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.
وأوضح محافظ القاهرة، أن المشروعات التي تم تنفيذها، تشمل:(الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1).
ولفت إلى أنه في ضوء هذه المشروعات، تم تسكين 13524 أسرة في مشروعات (الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر).
كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات (الأسمرات 3 والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2)، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.
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