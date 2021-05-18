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المهرة البحرينية تتصدر "جوجل" عقب رقصة العرضة "تفاصيل"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:24 م
المهرة البحرينية
المهرة البحرينية
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تصدرت المهرة البحرينية اليوم الثلاثاء، الموافق الـ18 من مايو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب استقبال زوارها السعوديين، برقصة "العرضة".

المهرة البحرينية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو المهرة البحرينية وهى ترقص "العرضة"، ليتساءل الكثيرون عن المهرة البحيرينية وكذلك رقصة العرضة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أبرز المعلومات عن المهرة البحرينية في السطور التالية:

ميلاد المهرة البحرينية

ولدت المهرة البحرينية  فى الـ30 من يوليو عام 1991، وتخرجت من جامعة البحرين تخصص إدارة الأعمال، وبدأت استغلال موهبتها وهي بعمر الـ22 عاماً.

بدايات المهرة البحرينية الفنية

واتجهت المهرة البحرينية إلى المسرح أول مكان تكشف فيه عن فنها، حيث شاركت بمسرحية "عاشقة الجن" التي تعد أول الأعمال التى قدمتها وذلك فى عام 2013.

أعمال المهرة البحرينية

قدمت المهرة البحرينية التي تتصدر مؤشرات جوجل البحثية 10 أعمال فنية، تنوعت بين المسرحيات والمسلسلات، ومنها "هاجر وزومبي وصرخة الأشباح و"عاشقة الجن".

مسلسلات قدمتها المهرة البحرينية

وظهرت المهرة البحرينية عبر شاشات التليفزيون فى مسلسل "سواق وشغال، سراى البيت، لقيت روحى"، ولم تكتف بموهبتها في مجال التمثيل فقط بل شاركت في عروض الأزياء في عام 2013، وبعد مرور عام فازت بلقب "سفيرة الزي العربي".

حياة المهرة البحرينية الزوجية الخاصة

تزوجت المهرة البحرينية فى 2016 من المنتج والممثل عادل المسلم، وأقامت معه بالكويت، وهي تحرص دوما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أبرز جلسات تصويرها وملابسها الأنيقة التى تنال إعجابهم.


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