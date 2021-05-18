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لحظة الحسم.. موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، بنظيره أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، والختامية من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة ميلان وأتالانتا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يحل ميلان ضيفًا على نظيره اتالانتا، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإيطالي، يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد جيويس.

ويحتل اتالانتا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

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