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موسيماني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف  موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حقيقة مفاوضات النادي مع شالوليلي، المهاجم الناميبي لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي.

وقال موسيماني في تصريح لصحيفة :”ذا ساوث أفريكا” :” حينما أتحدث عن لاعبي صن داونز يظن الجميع أني أرغب في تعاقدهم مع الأهلي، لذلك لن أذكر إسم أي لاعب”.

وأكمل:” تم اطلاق شائعة في الأسابيع الأخيرة عن رغبة الأهلي في التعاقد مع شالوليلي، وهذا أمر غير صحيح فإذا أرادنا الظفر بلاعب سنخاطب صن داونز على الفور مثلما حدث مع سيرينو”.

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