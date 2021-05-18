موسيماني يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم صن داونز

كشف موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي حقيقة مفاوضات النادي مع شالوليلي، المهاجم الناميبي لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي.





وقال موسيماني في تصريح لصحيفة :”ذا ساوث أفريكا” :” حينما أتحدث عن لاعبي صن داونز يظن الجميع أني أرغب في تعاقدهم مع الأهلي، لذلك لن أذكر إسم أي لاعب”.





وأكمل:” تم اطلاق شائعة في الأسابيع الأخيرة عن رغبة الأهلي في التعاقد مع شالوليلي، وهذا أمر غير صحيح فإذا أرادنا الظفر بلاعب سنخاطب صن داونز على الفور مثلما حدث مع سيرينو”.



