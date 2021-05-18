سفير فلسطين: تخصيص القاهرة 500 مليون دولار لإعمار غزة دليل على عظمة مصر

تقدم السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بكل مكوناته، على ما يقدمه من دعم ونصره وتأييد للشعب الفلسطيني، خاصة بعد تخصيص 500 مليون دولار للمساهمة في إعادة إعمار غزة، وهذا يدل على عظمة مصر.



وتابع "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن اسرائيل عليه أن توقف العدوان الغاشم والغير مبرر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتَا إلى أن القاهرة تقوم بدور كبير في وقف الاعتداء على الفلسطينيين.



ولفت إلى أن العدوان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ما زال مستمرًا، فهناك مئات من الشهداء نصفهم من النساء والأطفال والشيوخ، وهناك آلاف من الجرحى غالبيتهم بحالة خطيرة.

