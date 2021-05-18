فوز الالومنيوم وكيما والإعلاميين والمنيا وتعادل البترول في القسم الثاني

وحقق الدخان الفوز خارج ملعبة فوزا مهما خارج ملعبة على حساب سوهاج بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد الفيل وسامي قطوش.



وتعادل فريق بترول اسيوط مع فريق مركز شباب سمسطا لهدف لكل منهما حيث سجل للبترول علي الفرارجي واحرز هدف سمسطا اللاعب محمد سمير .



وحقق فريق كيما اسوان انتصارا غاليا على حساب شبا قنا بهدف نظيف، عن طريق شريف علوان .



وفاز الاعلاميين على اسمنت اسيوط بهدف مهدي صبحي في الدقيقة 57 من متابعة لكرة عرضية امام المرمى، واضاعةاسللم كمان ركلة جزاء لفريق الاعلاميين قبل الهدف بدقيقتين تصدى لها الحارس منتصر نجيب .



وحقق المنيا فوزا عريضا ومستحقا على حساب ديروط بثلاثة أهداف مقابل هدف،سجلهم احمد عصام وفتحي عثمان ومحمد سمارة .





وتغلب بني سويف على حساب فريق نادي قنا بهدفين عن طريق الثنائي بلال زكريا ومعتز محروس .





وفاز أمس الفيوم على طهطا بستة أهداف مقابل هدفين .



ترتيب المجموعة الأولى



1 - الشرقية الدخان 48 نقطة

2 - الالومنيوم 41 نقطة

3 - المنيا 41 نقطة

4 - بنى سويف 39 نقطة

6 - الاعلاميين 34 نقطة

5 - ديروط 32 نقطة

7 - سوهاج 28 نقطة

8 - قنا 28 نقطة

10 - الفيوم 28 نقطة

9 - بترول أسيوط 25 نقطة

11 - التليفونات 23 نقطة

12 - شبان قنا 23 نقطة

13 -شباب سمسطا 22 نقطة

14 - كيما اسوان 21 نقطة

15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة

16- طهطا 15 نقطة