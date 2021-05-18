Advertisements

الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات حريقًا إندلع داخل وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع خسائر في الأرواح، صباح اليوم الثلاثاء.


وأشارت المعاينة أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بشقة بالطابق الرابع نتج عنها الحريق الذي امتد إلى شقة بالطابق الخامس.


تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار (477 أ).


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع إطفاء أكتوبر.


وتبين نشوب حريق في وحدة سكنية وامتدادها إلى شقة أخرى، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها دون إصابات.


وأسفر الحريق عن تفحم محتويات غرفة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.
الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر
الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر
الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر
الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر

أخبار تهمك

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ يوم

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله