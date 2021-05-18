الحريق إلتهم وحدتين سكنيتين.. ملابسات إندلاع النيران داخل العقار 447 بأكتوبر



كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة عن ملابسات حريقًا إندلع داخل وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع خسائر في الأرواح، صباح اليوم الثلاثاء.





وأشارت المعاينة أن ماسا كهربائيا في إحدى التوصيلات الكهربائية الخاصة بشقة بالطابق الرابع نتج عنها الحريق الذي امتد إلى شقة بالطابق الخامس.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من العقار (477 أ).





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء بالتنسيق مع إطفاء أكتوبر.





وتبين نشوب حريق في وحدة سكنية وامتدادها إلى شقة أخرى، وتمكن رجال الإطفاء من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة عليها دون إصابات.





وأسفر الحريق عن تفحم محتويات غرفة، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران. وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.