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أبطال "حرب أهلية" في ضيافة معكم منى الشاذلي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحل أبطال مسلسل "حرب أهلية" ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تتحدث يسرا خلال اللقاء عن أسباب قبولها للمسلسل، والطريقة التي استخدمتها لإقناع زوجها خالد سليم بالمشاركة فيه والظهور كممثل لأول مرة، رغم ابتعاده عن الأضواء طوال السنوات الماضية.

يكشف المخرج سامح عبد العزيز أيضا كواليس العمل مع يسرا، وماذا طلبت منه بشأن زوجها المشارك في المسلسل، ويروي أبرز المواقف التي جمعته بفريق العمل. كما يتحدث السيناريست أحمد عادل عن كواليس الكتابة، ويرد على تساؤلات البعض حول نهاية المسلسل.

كذلك الفنانة أروى جودة وجميلة عوض ومايان السيد يتحدثن عن تعاونهن سويا في المسلسل، وكيف قدمن أدوارهن بين الشر والخير، والكواليس الطريفة التي جمعت بينهن.

https://www.facebook.com/CBCEgypt/videos/1752912518224803/

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى الأزلي، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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