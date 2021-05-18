أبطال "حرب أهلية" في ضيافة معكم منى الشاذلي









يحل أبطال مسلسل "حرب أهلية" ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة cbc، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة التاسعة مساء.





تتحدث يسرا خلال اللقاء عن أسباب قبولها للمسلسل، والطريقة التي استخدمتها لإقناع زوجها خالد سليم بالمشاركة فيه والظهور كممثل لأول مرة، رغم ابتعاده عن الأضواء طوال السنوات الماضية.





يكشف المخرج سامح عبد العزيز أيضا كواليس العمل مع يسرا، وماذا طلبت منه بشأن زوجها المشارك في المسلسل، ويروي أبرز المواقف التي جمعته بفريق العمل. كما يتحدث السيناريست أحمد عادل عن كواليس الكتابة، ويرد على تساؤلات البعض حول نهاية المسلسل.





كذلك الفنانة أروى جودة وجميلة عوض ومايان السيد يتحدثن عن تعاونهن سويا في المسلسل، وكيف قدمن أدوارهن بين الشر والخير، والكواليس الطريفة التي جمعت بينهن.





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