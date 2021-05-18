بنى سويف يفوز على قنا بثنائية في القسم الثاني



















نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى فى تحقيق فوز هام على نظيره قنا الرياضى بهدفين نظيفين بالجولة 22 بالمجموعة الأولى بدوري القسم الثانى .



واحرز اهداف بنى سويف الثنائى بلال زكريا بالدقيقة 38 بالشوط الاول ومعتز محروس بالدقيقة 88 بالشوط الثانى من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح بنى سويف نتيجة عرقلة مدافع قنا لأسامة مرعى لاعب بنى سويف ..





فيما تصدى محمود جمال حارس مرمى بنى سويف لركلة جزاء اهدرها محمد اسماعيل كامل لاعب قنا .





وادار المباراة طاقم تحكيم مكون حمادة القلاوي حكم ساحة من منطقة سوهاج ويعاونه هشام ربيع، مساعد أول، وعبد الله عبد الفتاح، مساعد ثان من منطقة المنيا، وعبد الحكيم ناصر، حكم رابع من منطقة سوهاج .





وبذلك يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 39 فيما توقف رصيد قنا عند النقطة 28 .