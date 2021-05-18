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رياح على القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 19 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
رياح على القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء
رياح على القاهرة وهذه المحافظات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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