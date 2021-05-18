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وزير الأوقاف عن مبادرة" السيسي" لإعمار غزة: لا تصدر إلا من قائد عظيم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعمار غزة، قائلًا: "مبادرة عظيمة لا تصدر إلا من قائد عظيم ودولة عظيمة"

وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، رغم ازمة كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة الاوقاف تدعم بقوة هذه المبادرة العظيمة التي حظيت بتأييد عالمي.

ولفت إلى أن مصر لم ولن تتخلى أبدًا عن أشقائها أو عن فلسطين، مضيفًا أن القدس والاقصى في وجدان كل مصري وكل مسلم، ولا يمكن لأحد ان يزايد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف قامت بدعم المبادرة المصرية بإعادة إعمار غزة بشكل عملي، من خلال تخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، وهذا يؤكد بان كل الدولة تقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم فلسطين.

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