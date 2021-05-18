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ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس يوم الأربعاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء، حيث تشهد البلاد أرتفاع في درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية، فيما تكون شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا غدا الأربعاء، طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية بينما يكون معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الأربعاء، حيث تشهد البلاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الأربعاء:  القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس يوم الأربعاء
ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس يوم الأربعاء

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