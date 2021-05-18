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حبس الفنان أحمد فلوكس أسبوع مع الشغل بتهمة الإساءة لرجال الأعمال

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة عمرو مصطفی، بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية في اتهامه بإساءة استعمال هاتف المحمول وقذف رجل أعمال.

وتقدم محامي أحد رجال الأعمال ببلاغ ضد فلوكس الشاب حمل رقم ۱۱۷۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة، يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق واتساب وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة.

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