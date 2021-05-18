للرجال.. جرب هذه الطرق للتخلص نهائيا من الشخير

يعاني أغلبية الرجال من مش كلة الشخير أثناء النوم، حيث يرتبط بانقطاع عملية التنفس خلال النوم، وتنخفض نسبة الاكسجين في الدم بعدما تتقلص المسالك الهوائية أو تنغلق، ونقدم لكم فيما يلي طرق بسيطة للتخلص من الشخير أثناء النوم.





طرق التخلص من الشخير أثناء النوم





1- استخدام موسعات الأنف: لتوسيع الممرات الأنفية لتسهيل عملية التنفس خلال النوم.





2- استخدام مبسم مضاد للشخير: يضبط موضع الفك واللسان وهو بهذا يعمل مثل الموسع الأنفي، ما يضمن مرور الهواء بسهولة دون عائق إلى الجهاز التنفسي.





3- تغيير وضعية الجسم: لا يحبذ النوم على الظهر لأن الشخير يظهر عادة في هذه الوضعية. وللتخلص من الشخير أو التقليل منه يحبذ النوم على أحد الجانبين.





4- تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل النوم. تتميز هذه المشروبات بخاصية تقوية الشخير، كما تفعل المستحضرات المهدئة. فالكحول والمهدئات تنسب إلى مثبطات التنفس لذلك لا يحبذ استخدامها في الليل.





5- استخدام قطرات الأنف والرذاذ: قد يظهر الشخير بسبب انسداد الأنف، ما يصعب سحب الهواء إلى الشعب الهوائية، وهذا يسبب الشخير. لذلك، فإن استخدام القطرات أو الرذاذ الخاص يمنع انسداد الأنف خلال النوم .





6- العملية الجراحية: العملية هي الخيار الأخير للتخلص من الشخير عند فشل الطرق السابقة في ذلك.