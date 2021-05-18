تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة إعمار غزة جسر جديد للتنمية من مصر لأشقائنا الفلسطينيين

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تثمن خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحركات سياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعم الأشقاء الفلسطينيين.



وتابع "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم عن إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار، وهذا يعني أن جسر التنمية الذي انطلق في مصر، بدأ يصل لأشقائنا في فلسطين.



ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تمس الضمير الإنساني العالمي، وعلى كل دول العالم أن تأخذ خطوات جادة لحل هذه القضية، لافتَا إلى أن القاهرة دائمًا ما تؤكد بان استقرار المنطقة ينبع من حل القضية الفلسطينية.

