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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يتأهب جماهير وعشاق الأهلي، لمشاهدة مواجهة المارد الأحمر حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع النهائي.

موعد مباراة صن داونز أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد حسم مواجهة الذهاب على أرضية ملعب السلام، أمام صن داونز الجنوب إفريقي بثنائية نظيفة سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي حامل لقب البطولة وصن دوانز الجنوب إفريقي،  في تمام الساعة الثالثة من مساء السبت 22 مايو الجاري.

وتنقل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضد الأهلي في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

و يحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية " 2019 - 2020"، بعد فوزه على الزمالك في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.

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