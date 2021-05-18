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بكل اللغات.. شيخ الأزهر يواصل حملته العالمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التي يمارسها الكيان الصهيونى الغاصب في حق الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم، من خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بكل اللغات.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته، كتب فيها: "استمرار الإرهاب الصهيوني في استهداف الفلسطينين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريًّا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخزٍ، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".

يأتي ذلك في إطار الحملة العالمية التي اطلقها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر -بكل اللغات- لدعم ومساندة الشعب الفلسطينى والتعريف بحقوقه المغتصبة، والتي أُعلن عنها عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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