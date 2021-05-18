Advertisements

حقيقة عرض ريال مدريد لأليجري

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه ريال مدريد الإسباني قدم عرضا للمدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

ولفتت إذاعة كوبي الإسبانية أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية ادعت أن ريال مدريد عرض على أليجري عقداً لمدة موسمين مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي مع راتب سنوي يبلغ قدره 10 ملايين يورو.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد نفى التقارير التي إدعت تقديم عرضاً لأليجري، حيث أن الملكي لم يتخذ قراره بعد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كلا من أليجري وراؤول جونزاليس ويواكيم لوف على رأس المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي والذي يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:44 م

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله