حقيقة عرض ريال مدريد لأليجري

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه ريال مدريد الإسباني قدم عرضا للمدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل.

ولفتت إذاعة كوبي الإسبانية أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية ادعت أن ريال مدريد عرض على أليجري عقداً لمدة موسمين مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي مع راتب سنوي يبلغ قدره 10 ملايين يورو.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد نفى التقارير التي إدعت تقديم عرضاً لأليجري، حيث أن الملكي لم يتخذ قراره بعد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن كلا من أليجري وراؤول جونزاليس ويواكيم لوف على رأس المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي والذي يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.