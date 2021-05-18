سفير فلسطين: أمريكا فتحت المجال الزمني لإسرائيل لاستكمال العدوان على غزة

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن أمريكا تفتح المجال الزمني لإسرائيل لاستكمال العدوان فهي تطالب بشكل غير حاسم ومطلوب منها اتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان ولا تقول في أسرع وقت ممكن.



وتابع "اللوح"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المخطط الإسرائيلي قديم جديد، مؤكدا أن الحرب الحالية هي الأخطر وغير مسبوقة لأنها تستخدم أسلحة حديثة وخطيرة ولكن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يتراجع أو يرفع الراية البيضاء.



وختم قائلا: نأمل في أن تواصل مصر مساعيها مع الشقيقة الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير حماية عادلة للشعب الفلسطيني.

