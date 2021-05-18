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كريم بنزيما يقترب من تزين قائمة فرنسا في اليورو

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية يوم الثلاثاء إن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يقترب من العودة لصفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد غياب طويل ليشارك معه في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل فيما يمثل تغييرا دراميا في موقف مدرب فرنسا ديدييه ديشان.


وأحرز بنزيمة 29 هدفا مع ريال مدريد في كل المنافسات خلال الموسم الحالي ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 وهو ينتظر محاكمة في قضية ابتزاز في أكتوبر المقبل.

وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من التشكيلة إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

وأشارت صحيفة لو باريزيان يوم الثلاثاء إلى أن بنزيمة (33 عاما) الذي أحرز 27 هدفا في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سيعود للتشكيلة من جديد. عندما يعلن ديشان التشكيلة في وقت لاحق من ذات اليوم.

وقالت صحيفة ليكيب أيضا إن بنزيمة بصدد الانضمام إلى منتخب فرنسا استعدادا لخوض البطولة الأوروبية.

ورغم أن ديشان لم يضم بنزيمة للفريق منذ اكتوبر 2015 إلا انه قال إنه لن ينسى تصريحات بنزيمة لكنه لم يتعهد مطلقا بعدم ضمه للمنتخب من جديد.

واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيمة كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وستنطلق البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو المقبل وتستمر شهرا.

وستلعب فرنسا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.


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