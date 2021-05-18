تأجيل محاكمة قاتل خطيبته بالمنيا لـ 22 أغسطس القادم



وقال محمد خلف عبد القادر محامي المجنى عليها "رحمة محمد رضا" 21 عاما، إن هيئة المحكمة اجلت نظر الطلبات التي تقدم بها محامي المتهم في الجلسة الماضية، ومنها مناقشة الطبيب الشرعي الذي ناظر جثة المجني عليها، والاستعلام من شركة الاتصالات عن مالك الخط المحمول الذي استخدمه المتهم في إجراء المكالمات في يوم الحادث. الى جانب حضور المحامى الاصيل عادل سند عن المتهم والذى تغيب عن جلسة اليوم.



قرية "زهرة"



وأكد محامي المجني عليها أن المتهم "عمران-ن-م" 37 عاما، أمين شرطة، قرر أمام النيابة العامة، أنَّه قتل المجني عليها وتخلص منها بعدما استدرجها، وارتكب الجريمة أمام ترعة الإبراهيمية بزمام قرية "زهرة" مسقط رأس المجني عليها، رغبة منه في الحصول على الشبكة التي قدمها لها عقب خطبتها.



قرر التخلص منها







وأضاف المحامي أن المتهم قال في التحقيقات إنَّه حاول أن يأخد من خطيبته شبكته وفشل فقرر التخلص منها، مدعيًا أنَّه كان يشك في سلوكها رغم أنَّ التحريات الأمنية وأهالي القرية يشهدون للمجني عليها بحسن الخلق والسير والسلوك وأنَّها حافظة للقرأن الكريم كاملًا وكانت تعلمه للأطفال، كما أن والدها من المشايخ المحبوبين.



قتل المجني عليها



وأضاف المتهم، أنَّه قتل المجني عليها يوم 12 من شهر نوفمبر الجاري، حتى تمّ العثور على جثتها على أحد جوانب ترعة الإبراهيمية، وأنَّه نفذ جريمته بمفرده بعد استدراجه لها تليفونيًا، واصطحبها من أمام قرية "البرجاية" على دراجة بخارية يمتلكها القاتل حتى مكان ارتكاب الجريمة بين قريتي "زهرة" و"البرجاية" وألقاها في الترعة مساء يوم الاختفاء نفسه، في الساعة الرابعة عصرًا وليس يوم الخميس كما تردد.





ألقى جثة خطيبته



وأنكر المتهم أمام رجال الأمن والنيابة العامة مشاركة آخرين معه في ارتكاب الجريمة، موضحًا أنَّه في ذلك اليوم انتظر خطيبته بعد أن خرجت من معهد التمريض حتى تقابلا أمام قرية "البرجاية" دون أن يراه أحد، ثم ألقى جثة خطيبته بعد قتلها في ترعة الإبراهيمية دون أن يراه أحد أيضًا وانصرف، وعقب ذلك شاهد اثنين من الصيادين الجثة مساء نفس اليوم وخشوا على أنفسهم من إبلاغ الجهات الأمنية فأرسلوا رسالة لجهات الأمن مستعينين بالمارة على طريق "مصر - أسوان" الزراعي.





بتغيب "رحمة"



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة محمد رضا" 21 عامًا، طالبة بمعهد التمريض ومقيمة بقرية "زهرة"، وعقب ذلك تمّ العثور على جثتها ملقاة بترعة على جانب الإبراهيمية أمام قرية "البرجاية".



فسخ الخطبة



وبالفحص والتحري تبين قيام "عمران. م.ع" 37 عامًا، مقيم بقرية "زهرة" خطيب المجني عليها بقتلها، وبتطوير الفحص، تبين أنَّ الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة، وأغرقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، لكي يتمكّن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة".

أجلت اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم الأمين، محاكمة المتهم بقتل خطيبته عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك طمعا في استرداد الشبكة، إلى جلسة 22 أغسطس القادم لحضور المحامى الأصيل ومناقشة الطب الشرعى فى تقرير الصفة التشريعية للمجنى عليها.شركة الاتصالات