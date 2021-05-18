الرئيس الفلسطيني: مصر كانت وما زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكره وتقديره لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم إعمار غزة.



وأكد الرئيس الفلسطيني، أن هذا الموقف يعبر عن دور مصر الرائد لدعم الشعب الفلسطيني، وفقًا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف أن مصر كانت ولا زالت السند القوي والمدافع عن حقوقنا الثابتة والتاريخية وعلى رأسها المقدسات الإسلامية والمسيحية.



وكان صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف الرئيس السيسي، "قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة".

