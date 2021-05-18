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مورجان ستانلي يتوقع تعافي سوق عقارات دبي بدعم طلب يفوق التوقعات

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
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 قال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية إن أسعار العقارات في دبي ترتفع للمرة الأولى في ست سنوات، وسط زيادة الطلب وتباطؤ في إطلاق المشاريع الجديدة منذ 2017.

وقال البنك، نقلا عن دراسة أجرتها شركة فاليو سترات الاستشارية، إن قيم العقارات السكنية زادت 1.2 بالمئة على أساس شهري في أبريل، وهو أعلى معدل نمو شهري للمؤشر في سبع سنوات.

وقال مورجان ستانلي “الطلب على العقارات السكنية ارتفع أسرع من المتوقع، وسط موجة إصلاحات حكومية على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة، وأسعار رهن عقاري مغرية، وتحول في أنماط الطلب بسبب كوفيد-19.”

رفع البنك توصيته لسهم إعمار للتطوير المدرجة في دبي إلى “زيادة الوزن النسبي” وزاد سعره المستهدف 37 بالمئة إلى 3.7 درهم.

لكن بعض المطورين يتوقعون أن يستغرق التعافي فترة أطول.

فقد قال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة داماك العقارية في إفصاح للبورصة “يتعافى السوق بشكل تدريجي من تداعيات أزمة كوفيد-19 وآثارها على مختلف القطاعات، لاسيما السياحة والسفر… أود التأكيد مجددا بأن مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 12 إلى 24 شهرا على أقل تقدير.”

كانت داماك أعلنت يوم الأحد ارتفاع خسائر الربع الأول من العام إلى 189.6 مليون درهم، مقارنة مع خسارة بلغت 106.1 مليون قبل سنة.

في غضون ذلك، أعلنت الاتحاد العقارية، المدرجة في دبي أيضا، عن أرباح 5.6 مليون درهم لربع السنة المنتهي في 31 مارس، مقابل خسارة 121.9 مليون درهم قبل عام.

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