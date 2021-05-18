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حسام الخولي: القيادة المصرية سبقت العالم لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري والعربي والإسلامي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشعب كان يتقدم على القيادة السياسية ولكن الآن القيادة في مصر نفخر بها وتعمل بسرعة وتسبق العالم في مساندة حقيقية للشعب الفلسطيني.

وتابع أن القيادة المصرية تقوم بدورها منذ الثانية الأولى للعدوان في كل الأصعدة سياسيا وإنسانيا وأصبحت الأحزاب والمنظمات تحاول اللحاق بالقيادة السياسية.

وأكد أن حقوق الإنسان غابت عن المشهد في العدوان على الشعب الفلسطيني وتوارت منظمات حقوق الإنسان عن المشهد رغم المشاهد الصعبة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

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