محافظ الإسماعيلية يزور قصر ضيافة كبار السن ودار الرحمة لرعاية الأطفال



و أكد محافظ الإسماعيلية علي ضروره توقيع الكشف على كافة المقيمين والعاملين بدار الضيافة بشكل دورى ومستمر وصرف كافة الأدوية بالمجان.



ووجه المحافظ بتحسين مستوى رغيف الخبز الذى يقدم يوميا لنزلاء الدار بناءً علي شكوى تقدم بها احد النزلاء، بالإضافة الي سرعه انجاز أعمال الصيانة الدورية للدار وتطوير وتجميل الحديقه.



ووزع محافظ الإسماعيلية عدد من الهدايا العينية والالعاب علي اطفال دار الرحمه ومشاركتهم بعض الأنشطة التي يقوموا بها، كما قام بتفقد مخزن الملابس والأغذية للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وحجرات النوم الخاصة بالأطفال.



وخلال الزيارة، أكد "بشاره "، على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لنزلاء الدارين من الأطفال الأيتام والمسنين والعمل على توفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم.



حرص اللواء أركان حرب شريف فهمي بشاره، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة لمقري دار الرحمة للأيتام وقصر الضيافة للمسنين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، اليوم الثلاثاء، يرافقه الدكتور علي حطب مدير مديريه الصحة، وذلك فى إطار متابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحة المرأة "التي تشمل الكشف المبكر عن الأورام «سرطان الثدى، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن).ووجه محافظ الإسماعيلية تعليماته لوكيل وزاره الصحه بسرعة تسجيل جميع المقيمين بالدارين على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا، والتسجيل فى منظومة التأمين الصحي الشامل وتنظيم عدد من حملات التوعية للوقاية من فيروس كورونا، بالاضافه الي تقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى لكافة السيدات بالمجان.ياتي ذلك تنفيذًا لبنود البروتوكول الذى تم توقيعة خلال الشهر الجارى بين مديرية التضامن الإجتماعي ومديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.