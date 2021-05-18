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فوز بنها العبور والغابة واتحاد الشرطة وتعادل الشمس واسكو بالقسم الثالث

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجولة السابعة والعشرون للمجموعة السادسة للقسم الثالث عن محافظة فريق بنها على القمة بعد فوزه على فريق
البلاستيك بثلاثية نظيفة سجلهم محمد رضا وعماد الصواف ومصطفى ضاحي.

كما فاز العبور وصيف المجموعة على فريق بهتيم بهدفين نظيفين سجلها أحمد سابق.

وفاز الفتة على فريق ايروسبوت بهدفين مقابل هدف،والأميرية على فريق مصر للتأمين بهدف دون رد.

وحقق فريق اتحاد الشرطة فوز كبير على فريق سراى القبه بخماسية مقابل هدفين.

وفاز شباب طوخ على فريق الماظه بثلاثية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز المرج على فريق قليوب .

تعادل فريق الشمس مع فريق اسكو بدون أهداف .

ترتيب المجموعة السادسة

1-بنها 57 نقطة
2-العبور 55 نقطة
3- الغابة 42 نقطة
4-البلاستيك 50 نقطة
5- مصر للتأمين 47 نقطة
6-اسكو 45 نقطة
7- اتحاد الشرطة 44 نقطة
8-الشمس 42 نقطة
9-طوخ 35 نقطة
10-المرج 32نقطة
11- الأميرية 32 نقطة
12-بهتيم 28 نقطة
13-الماظة 26 نقطة
14-ايرو اسبورت 19 نقطة
15-قليوب 13 نقطة
16-سراي القبة نقطتين

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