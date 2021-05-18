عبد المنعم سعيد: الحرب على غزة رغم قسوتها أثبتت بأن القضية الفلسطينية لا تموت

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة ترى أن ادانة إسرائيل في مجلس الأمن قد تعوق فكرة جهود إطلاق النار، لذلك تستخدم واشنطن الفيتو ضد أي قرار يدين انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.



وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتقديم تصور لإعداد عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل جديد، خاصة أن تل أبيب كانت تتصور بأن القضية الفلسطينية قد ماتت، وهذا لن يحدث تمامًا، معقبًا: "القدس لن يموت".



وأضاف: "هذه الأزمة رغم قسوتها إلا أنها أثبتت بأن القضية الفلسطينية لم تنتهي"، مشيرًا إلى أن السلام وحده هو الذي يؤدي إلى استقرار في المنطقة، ونجاح خطط دول المنطقة نحو التنمية.

