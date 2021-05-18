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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يواجه فريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس، بنظيره بولونيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي

ويحل يوفنتوس ضيفًا على منافسه بولونيا، في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد ريناتو دال آرا.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة.

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