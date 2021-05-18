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موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ16 بكأس مصر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنظيره الإسماعيلي، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك الإسماعيلي، في كأس مصر، يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر مايو الجاري.

ويحتضن اللقاء الذي سوف يجمع بين الزمالك والإسماعيلي، أرضية ملعب استاد السويس الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وسوف يلاقي الفائز من مباراة الزمالك والاسماعيلي، فريق مصر المقاصة، في دور ربع نهائي كأس مصر، يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل، على أرضية ملعب ستاد السويس الجديد، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كأس مصر الزمالك الإسماعيلي

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