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سيتني رئيسا للإتحاد الإفريقي للجودو .. ويعد مصر بإقامة أول بطولة إفريقية بالقاهرة عام ٢٠٢٢

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فاز سيتني رانديانا سول اونياكو بمنصب رئيس الأتحاد الأفريقي للجودو في الإنتخابات التي جرت مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية دكار ضمن جدول الأعمال التي ناقشها أعضاء الجمعية العمومية للإتحاد الافريقي و التي مثل مصر فيها المهندس مطيع فخر الدين الزهوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو و رئيس الإتحاد الأفريقي للسومو و هشام مصباح عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري

 

و قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى إن مصر منحت صوتها لمرشح مدغشقر سيتني رانديانا الذي فاز بمنصب الرئاسة، مشيرا الي أن فوز سيتني سوف يرتقي باللعبة علي مستوي القارة الأفريقية نظرا لطموحاته العديدة التي يسعي من خلال اجنتته الخاصة لزيادة البطولات وإدخال بطولات لمراحل سنية جديدة سوف يساعد في زيادة القاعدة من اللاعبين الناشئين الدوليين ، مؤكدا أن الإتحاد الدولي للجودو يدعم سيتني .

أضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أنه التقي بصحبة هشام مصباح برئيس الاتحاد الافريقي الجديد مساء اليوم فور فوزه بالإنتخابات ، وتم الإتفاق علي دعم الإتحاد المصرى للجودو إفريقيا ودوليا وإقامة أول بطولة إفريقية للكبار عام ٢٠٢٢ بمصر، مع المساهمة فى إقامة بطولات دولية بالقاهرة، موضحا أنه أتفق أيضا مع سيتني على جعل القاهرة مركز لتدريب الفرق الإفريقية بتوجيه من الإتحاد الإفريقى.

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