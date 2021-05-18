كرم جبر: لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار قطاع غزة، يأتي في إطار التأكيد على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، فالقاهرة لم تتخلى يومًا عن القضية الفلسطينية.



وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء: "النصف مليار دولار لن يذهب إلا لإعادة اعمار قطاع غزة، وشركات الإعمار المصرية هي من تتولى الإعمار، كل دولار سيذهب إلى من يستحقه".



وشدد على ضرورة وجود خطة عربية كاملة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، خاصة ان الشعب الفلسطيني يعيش في المعاناة منذ أكثر منذ 50 عامًا، معقبًا: "لا سلام في الشرق الاوسط إلا بحل القضية الفلسطينية، وستستمر هذه المنطقة في توتر حتى يتم التوصل إلى حل شامل وعادل".



وتابع أن هناك مزايدات كبيرة جدًا على مصر من قبل بعض الأشخاص الذين لا يتقنون إلا الحرب الكلامية، لافتَا إلى أن القاهرة قدمت للشعب الفلسطيني ما لم يقدمه احد للفلسطينيين، ودخلت في حروب وتحملت ظروف اقتصادية صعبة من اجل الشعب الفلسطيني.

