جامعة قناة السويس تشارك بالمؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في برلين

شاركت جامعة قناة السويس في المؤتمر العالمي لليونسكو والمقام في برلين في الفترة من١٧الى١٩مايوالجارى تحت عنوان التعليم والتنمية المستدامة بمشاركة 2500 مشارك من مختلف دول العالم، حيث قام بإلقاء المحاضرة ا.د عبدالرؤوف عبد الرحمن مصطفى الأستاذ بكلية العلوم كممثلا لجامعة قناة السويس بفكرة مشروع عن التنمية المستدامة تحت عنوان القضاء على الفقر في الصحاري المصرية.



حيث بدأ الفكرة بكيفية تعليم البدو في سانت كاترين وجنوب سيناء طرق انتاج الشتلات من النباتات الشجرية وأهمها شجرة السيال والمورنجا والنباتات الطبية المهددة بالانقراض وتسويقها في الاسواق واعادة زراعتها في اماكن اخري في الصحاري المصريه وبالتالى يتم الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الطبيعي لمصر والعالم وايجاد وظائف لقاطني الصحراء وخاصة النساء والاطفال وتحسين مستوى المعيشة لهم عن طريق زراعة النباتات الطبية العامة بالمنطقة.



وتأتى مشاركة جامعة قناة السويس تحت رعاية ا.د احمد زكي رئيس الجامعة حيث يحضر العديد من الاساتذه وهم ا.د حامد نصار الأستاذ علوم الحاسب بكلية الحاسبات، وا.د سميرة رزق الأستاذ بكلية العلوم ويستضيف المؤتمر كل من ا.د خالد محمد غانم أستاذ كلية العلوم بجامعة الإسكندرية والفكرة المصرية تحمل طابع الاستدامة وتغطى اهدافها حتى ٢٠٣٠ حيث ان لهدافها تدور حول حق المرأة والمرض والتعليم والفقر وتغير المناخ.



حيث ان تعليم البدو بصفة عامة والمراة بصفة خاصه يسهم في تنمية المجتمع البدوي كما ان زراعه النباتات يقضي على فكرة انقراض الانواع التى تعاني من الجفاف الناتج عن تغير المناخ والجدير بالذكر ان فكرة المقدمة من مصر صنفت على انها فكرة واعدة للتنمية المستدامة في مصر.

