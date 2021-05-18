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السيسي: الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح الدولة في تنفيذ الإصلاحات

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية.


التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتناول اللقاء استعراض مسيرة اتعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضي.

وأكد الرئيس على الحرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير للشراكة البناءة مع صندوق النقد الدولي التي أدت لنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.

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