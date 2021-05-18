مستشار الرئيس الفلسطيني: ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة حرب إبادة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن كلمات الشكر لا تفي مصر حقها في دعمها للشعب الفلسطيني، لافتَا إلى أن الشعب الفلسطيني يعتبر نفسه جزء من الشعب المصري، فمصر كانت ظهير وسند حقيقي للقضية الفلسطينية منذ ما قبل عام 1948 حتى اليوم.



وتابع "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة ليس غريبا، فمصر تمارس دورها في قيادة العالم العربية، ودعم الشعب الفلسطيني.



ولفت إلى أن المجتمع الدولي عليه أن ينهي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطيني، لوقف دائرة العنف ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هو حرب إبادة بمعنى الكلمة

