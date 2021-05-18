Advertisements

تايوان تتعهد بمحاولة الإبقاء على مستويات إمدادات الرقائق

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
Advertisements

تعهدت حكومة تايوان بمحاولة الإبقاء على مستويات إمدادات الرقائق التي تصدرها للعالم، رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بها، وسط توقعات رسمية بأن تكون التداعيات الاقتصادية للارتفاعات الحالية محدودة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الوزير كونج مينج-هسين القول، في إفادة صحفية في تايبيه اليوم، إنه إذا تأثر استهلاك الأسر فقط، وانتهت موجة التفشي الحالية بحلول 30 يونيو، فقد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.16%.

أما إذا امتد التفشي للربع الثالث، فقد يتراجع النمو بـ 0.53% .

ولم يستبعد كونج في الوقت نفسه أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 5% هذا العام.

ورفعت الحكومة في فبراير توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.64% ، حيث تراهن على أن زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات ستعزز من صادراتها.

إلا أن هذه التوقعات كانت قبل الارتفاع الكبير في إصابات كورونا هذا الشهر، فضلا عن تداعيات الجفاف المتفاقم والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

وأعرب مسؤولون أمريكيون ومديرو شركات عن مخاوف إزاء اعتماد العالم على الرقائق التي يتم تصديرها من الجزيرة.

وسجلت تايوان اليوم حالتي وفاة بفيروس كورونا و 240 حالة إصابة محلية.

وكانت آخر مرة تسجل فيها تايوان حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 أبريل الماضي.

وسجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، 2260 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا، تشمل 1121 حالة عدوى محلية، و14 حالة وفاة بالفيروس، وفقا لما ذكره مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

فوز بنها العبور والغابة واتحاد الشرطة وتعادل الشمس واسكو بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ ساعة الا ربع

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله