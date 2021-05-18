تايوان تتعهد بمحاولة الإبقاء على مستويات إمدادات الرقائق





تعهدت حكومة تايوان بمحاولة الإبقاء على مستويات إمدادات الرقائق التي تصدرها للعالم، رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بها، وسط توقعات رسمية بأن تكون التداعيات الاقتصادية للارتفاعات الحالية محدودة.





ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن الوزير كونج مينج-هسين القول، في إفادة صحفية في تايبيه اليوم، إنه إذا تأثر استهلاك الأسر فقط، وانتهت موجة التفشي الحالية بحلول 30 يونيو، فقد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.16%.





أما إذا امتد التفشي للربع الثالث، فقد يتراجع النمو بـ 0.53% .





ولم يستبعد كونج في الوقت نفسه أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 5% هذا العام.





ورفعت الحكومة في فبراير توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.64% ، حيث تراهن على أن زيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات ستعزز من صادراتها.





إلا أن هذه التوقعات كانت قبل الارتفاع الكبير في إصابات كورونا هذا الشهر، فضلا عن تداعيات الجفاف المتفاقم والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.





وأعرب مسؤولون أمريكيون ومديرو شركات عن مخاوف إزاء اعتماد العالم على الرقائق التي يتم تصديرها من الجزيرة.





وسجلت تايوان اليوم حالتي وفاة بفيروس كورونا و 240 حالة إصابة محلية.





وكانت آخر مرة تسجل فيها تايوان حالة وفاة بفيروس كورونا في 24 أبريل الماضي.





وسجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، 2260 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا، تشمل 1121 حالة عدوى محلية، و14 حالة وفاة بالفيروس، وفقا لما ذكره مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي.