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مدير عام صندوق النقد: تعاونا مع مصر قصة نجاح ونموذج يحتذى به

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:50 م
كريستالينا جورجييفا
كريستالينا جورجييفا
أمنية فوزي
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أكدت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، حرص الصندوق على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية.

كما أكدت تطلع الصندوق إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر، والتي تعد قصة نجاح ونموذج يحتذى به.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتناول اللقاء استعراض مسيرة اتعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضي.

وأكد الرئيس على الحرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأعرب الرئيس السيسي، عن التقدير للشراكة البناءة مع صندوق النقد الدولي التي أدت لنجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.

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الكلمات المفتاحية

صندوق النقد الدولي الرئيس السيسي الاصلاح الاقتصادي

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