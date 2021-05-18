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بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة مدوية
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:31 م
محمد الصو
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هدد
نادي بيراميدز سبورت، النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في التعاقد مع أحد أهم
أهدافه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى
النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،
لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد.
وترددت
أنباء قوية خلال الساعات الماضية، أن بيراميدز دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب، من
أجل تغيير وجهته إلى ملعب الدفاع الجوي.
وكان
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد
لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.
ويلعب
كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم
الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.
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