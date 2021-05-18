تفاصيل مشاجرة في كفر الجنينة بالدقهلية لخلاف علي أولوية المرور



حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بالمديرية يفيد وصول بلاغ لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي، بوصول المدعو جمال محمود، ٢٤ سنة،فلاح



مصاب بجرح نافذ أسفل الصدر من الجهة اليسري



وعلي الفور انتقل ضباط المركز إلي المستشفي وبالفحص وسؤال المصاب إتهـم المدعو على عطيـة علـى عطيـة ٣٢ فلاح، ومقـيـم بالتعدى عليـه بالضرب بـأداة زراعيـة " شرشـرة " وإحـداث إصـابته.. علـى إثـر حـدوث مشـادة كلاميـة بينهمـا بسـبب أولويـة المـرور بأحـد شـوراع القريـة أثناء إستقلال كلا منهما العربة الكارو خاصته.



أمكن ضبط المتهم وبمواجهته.. إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشادة تم ضبط الأداة المستخدمة " تم التحفظ عليها " كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

شهدت قرية كفر الجنينة في محافظة الدقهلية نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الخلاف على أولوية المرور.