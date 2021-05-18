ديانج يتوج بجائزة أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاز الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقدم أليو ديانج مستوى مميز للغاية مع الأهلي في مباراته السابقة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي صنع خلالها الهدف الأول لزميله طاهر محمد طاهر وساهم في الهدف الثاني الذي سجله صلاح محسن.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" اختيار أليو ديانج أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في التصويت.









وأشار إلى أن أليو ديانج قدم مستوى أداء رائع في مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي.









ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن