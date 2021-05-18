Advertisements

ديانج يتوج بجائزة أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
فاز الدولي المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم أليو ديانج مستوى مميز للغاية مع الأهلي في مباراته السابقة أمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي صنع خلالها الهدف الأول لزميله طاهر محمد طاهر وساهم في الهدف الثاني الذي سجله صلاح محسن.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل "تويتر" اختيار أليو ديانج أفضل لاعب في  جولة الذهاب بالدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في التصويت.


وأشار إلى أن أليو ديانج قدم مستوى أداء رائع في مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي.


ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب في مصر حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن

أخبار تهمك

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 21 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ أقل من ساعة

فوز بنها العبور والغابة واتحاد الشرطة وتعادل الشمس واسكو بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله