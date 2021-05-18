Advertisements

تفاصيل عرض ريال مدريد لأليجري لخلافة زيدان

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال متواصلا عن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري وذلك في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يتواصل مع أليجري منذ عدة أسابيع من أجل مناقشة توليه تدريب الفريق.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بيريز عرض على أليجري عقداً لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي على أن يحصل على راتب سنوي يبلغ قدره 10 ملايين يورو.

ولفتت الصحيفة الإيطالية كلا من أليجري وراؤول جونزاليس ويواكيم لوف على رأس المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني ينقلب على نجم الأهلي ويطالب برحيله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة إفريقية مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ يوم

الزمالك يصدم بيراميدز بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فوز بنها العبور والغابة واتحاد الشرطة وتعادل الشمس واسكو بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

جوارديولا يصدم أجويرو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:17 م

بعد تصريحات شربل وهبة.. الإمارات تستدعي السفير اللبناني

العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.. والمعاينة تكشف سر وفاتها

04:44 م

عاجل.. الزمالك يخطف صفقة الموسم من الأهلي

08:30 ص

عاجل ورسميًا.. ريال مدريد يحسم أكبر صفقاته الصيفية

04:56 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله