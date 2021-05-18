تفاصيل عرض ريال مدريد لأليجري لخلافة زيدان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال متواصلا عن تعاقد ريال مدريد الإسباني مع المدير الفني الإيطالي ماسيميليانو أليجري وذلك في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب الفريق في الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يتواصل مع أليجري منذ عدة أسابيع من أجل مناقشة توليه تدريب الفريق.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بيريز عرض على أليجري عقداً لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي على أن يحصل على راتب سنوي يبلغ قدره 10 ملايين يورو.

ولفتت الصحيفة الإيطالية كلا من أليجري وراؤول جونزاليس ويواكيم لوف على رأس المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022.