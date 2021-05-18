قبل جولتي الحسم.. ماذا يحتاج ليفربول لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا؟









اقتربت مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز من الانتهاء، حيث تقام الجولتان الأخيرتان من المباريات هذا الموسم، وسط منافسة شرسة على صراع المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستقبل نادي تشيلسي صاحب المركز الرابع، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره ليستر سيتي صاحب المركز الثالث في الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ليفربول بعد الفوز على وست بروميتش ألبيون، بفضل هدف البرازيلي أليسون بيكير حارس المرمى، أنعش آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حالة الفوز على بيرنلي وكريستال بالاس في آخر مباراتهم هذا الموسم، مع النظر إلى أصحاب المركزين الثالث والرابع.





حيث يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 64 نقطة، وليفربول خامسًا برصيد 63 نقطة، ومتبقي لكل منهما مباراتين.





ليفربول يمتلك أكثر من فرصة للتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، يستعرضها لكم "الفجر الرياضي"، كالتالي:





هناك خيار سهل بالنسبة إلى ليفربول وهو الفوز على كريستال بالاس وبيرنلي، مع هزيمة تشيلسي أمام أستون فيلا أو ليستر سيتي.





أما في حال خسارة تشيلسي في أي مباراة مع تعادل ليفربول أيضًا، وقتها سيتعادل الفريقان في عدد النقاط، هنا سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وبالنظر إلى وضع الفريقان، فأبناء يورجن كلوب لديهم فارق أهداف +21، بينما توماس توخيل ورفاقه لديهم فارق أهداف +22، بمعنى أنه في حالة خسارة البلوز بهدفين أو أكثر، سيتأهل الريدز إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.





أما إذا خسر تشيلسي بفارق هدف فقط، فسيتعادل الفريقان في كل شيء، ويحتكم الفريقان لقاعدة أكثر فريق سجل أهدافًا في الدوري، وهنا يتفوق ليفربول بفارق 8 أهداف عن البلوز بتسجيله 63 هدفًا، مقابل 55 هدف، لذا سيتأهل إلى دوري الأبطال.





سيناريو آخر قد يؤهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا، وهو في حال هزيمة ليستر سيتي في أي مباراة سواء أمام تشيلسي أو توتنهام، مع فوز ليفربول على كريستال بالاس وييرنلي، ففي ذلك الوقت يتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويتم اللجوء إلى فارق الأهداف، وحتى هذه اللحظة يتساوى الريدز مع الثعالب في فارق الأهداف "+21".





وفي حال تساوي ليفربول مع ليستر سيتي في فارق الأهداف سواء التي تم تسجيلها أو استقبالها سيتم اللجوء إلى المواجهات المباشرة، وهنا يتفوق الريدز حيث فاز ذهابًا في ملعب أنفيلد رود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وخسر في ملعب كينج باور ستاديوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، أي أن النتيجة الإجمالية 4\3 ستكون كافية لتأهل أبناء الألماني يورجن كلوب ولزملاء الدولي المصري محمد صلاح.